В Бабушкинском районе осудили монтажников из-за взорвавшегося котла

5 Дек. 15:55 2018-12-05T15:56:01+03:00

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Любители-монтажники в одном из домов села им. Бабушкина выполнили опасный проект за сходную сумму. В октябре 2015 году они устанавливали систему отопления без каких-либо проверок и экспертиз. Проект тоже не был составлен, а горе-специалисты «на глазок» сварили и установили паровой котел, который не соответствовал требованиям безопасности. Также он не имел сертификатов и предохранительных клапанов. Мастера продолжали трудиться кустарным способом, используя всевозможные подручные инструменты. Они не проверили возможные повреждения и дефекты.

Через месяц после начала работ, 6 ноября, из-за высокого давления котел взорвался. В этот момент в помещении работал 38-летний электрик. Он погиб от смертельных травм.

По решению суда каждый из «мастеров» получил по 800 тысяч рублей штрафа и 3 года лишения свободы условно.