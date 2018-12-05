Автомобиль за 1,5 миллиона рублей планирует купить администрация Никольского района

5 Дек. 15:11 2018-12-05T16:25:40+03:00

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Администрация Никольского муниципального района Вологодской области планирует купить для собственных нужд автомобиль. Закупка уже объявлена - информация размещена на сайте закупок.

Стоить автомолбиль должен не более 1,5 миллионов рублей.

Подробное описание потребностей чиновников приведено в техническом требованиии к покупке. Всего в нем - 50 пунктов.

Есть там и такие милые опции, озвучить которые решились не только мы:

- место для подстаканников в заднем подлокотнике;

- замок зажигания с подсветкой;

- пепельница;

- крепления ISO-FIX для детских сидений;

- 6 динамиков и AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер.

Марка не названа, но это новый переднеприводный автомобиль, который разгоняется до скорости 100 км в час за 11,4 секунд.

Размеры его: длина 4695, ширина 1810, высота 1703.

Итоги торгов, марка автомобиля и имя продавца будут известны уже 10 декабря.

А пока Федерация автомобилистов Вологодской области предлагает угадать марку автомобиля, на котором собираются ездить руководители одного из дотационных районов области.