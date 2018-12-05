Автомобиль за 1,5 миллиона рублей планирует купить администрация Никольского района
Администрация Никольского муниципального района Вологодской области планирует купить для собственных нужд автомобиль. Закупка уже объявлена - информация размещена на сайте закупок.
Стоить автомолбиль должен не более 1,5 миллионов рублей.
Подробное описание потребностей чиновников приведено в техническом требованиии к покупке. Всего в нем - 50 пунктов.
Есть там и такие милые опции, озвучить которые решились не только мы:
- место для подстаканников в заднем подлокотнике;
- замок зажигания с подсветкой;
- пепельница;
- крепления ISO-FIX для детских сидений;
- 6 динамиков и AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер.
Марка не названа, но это новый переднеприводный автомобиль, который разгоняется до скорости 100 км в час за 11,4 секунд.
Размеры его: длина 4695, ширина 1810, высота 1703.
Итоги торгов, марка автомобиля и имя продавца будут известны уже 10 декабря.
А пока Федерация автомобилистов Вологодской области предлагает угадать марку автомобиля, на котором собираются ездить руководители одного из дотационных районов области.