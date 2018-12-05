Тысячи вологжан могут встретить Новый год без света и при свечах

5 Дек. 14:40 2018-12-05T14:50:34+03:00

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Праздник по старинке пообещали неплательщиками вологодские энергетики. Они в прошлый месяц уведомили почти 19 тысяч человек об отключении электроэнергии. 4 тысячи должников рассчитались с долгами, но в декабре ОЭД «Энергосбыт» отправил извещения еще более 9 тысячам неплательщиков. Они вместе с 1 200 должниками, которые уже получили суровое предупреждение в ноябре, также могут встретить новогодние праздники при свечах.

Специалисты «Вологдаэнерго» предупреждают, что сообщение (смс, квитанция, электронная почта или телефонный звонок) отправляется только один раз. Собственникам нужно быть внимательными и не копить задолженность более 2 месяцев. В противном случае они могут остаться зимой без света.

Также пресс-служба ОЭД «Энергосбыт» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» отметила, что отключение или повторное подключение будет стоить около 1 000 рублей.