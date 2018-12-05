2018-12-05T14:50:34+03:00
Общество

Тысячи вологжан могут встретить Новый год без света и при свечах

На решительные меры энергетиков толкнули накопленные потребителями долги
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
Поделиться:
Фото: ОЭД «Энергосбыт» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»Фото: ОЭД «Энергосбыт» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
Изменить размер текста:

Праздник по старинке пообещали неплательщиками вологодские энергетики. Они в прошлый месяц уведомили почти 19 тысяч человек об отключении электроэнергии. 4 тысячи должников рассчитались с долгами, но в декабре ОЭД «Энергосбыт» отправил извещения еще более 9 тысячам неплательщиков. Они вместе с 1 200 должниками, которые уже получили суровое предупреждение в ноябре, также могут встретить новогодние праздники при свечах.

Специалисты «Вологдаэнерго» предупреждают, что сообщение (смс, квитанция, электронная почта или телефонный звонок) отправляется только один раз. Собственникам нужно быть внимательными и не копить задолженность более 2 месяцев. В противном случае они могут остаться зимой без света.

Также пресс-служба ОЭД «Энергосбыт» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» отметила, что отключение или повторное подключение будет стоить около 1 000 рублей.

ОЭД «Энергосбыт» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

ОЭД «Энергосбыт» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свалки Вологодчины увидели российские экологи
Дело о «саперной лопатке» рассматривают судьи Череповца
В Бабушкинском районе осудили монтажников из-за взорвавшегося котла
Автомобиль за 1,5 миллиона рублей планирует купить администрация Никольского района
У алиментщика из Череповца забрали иномарку
Интернет-мошенник из Великого Устюга обманывал россиян
В пожаре под Вологдой сгорел 52-летний мужчина
В Грязовце эвакуировали студентов техникума из горящего общежития
Крупный пожар в Шексне уничтожил одноэтажный дом и хозпостройки
Среднемесячные доходы вологжан упали на 8 %
Бесследно пропавшего Юрия Житова нашли под Вологдой
В Череповце разрешили выйти на лед Ягорбы и Шексны
ЧП на федеральной трассе Москва-Архангельск
Череповецкий мальчишка расплакался на встрече с Головиным во Франции
Более тридцати работ поступило на конкурс "Новогоднее волшебство"
Под окнами Правительства Вологодской области автомобиль сбил женщину