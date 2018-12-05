2018-12-05T12:28:36+03:00
Общество

У алиментщика из Череповца забрали иномарку

Он должен внести деньги за 10 дней
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Иномарка была арестована и оставлена на ответственное хранение взыскательницеИномарка была арестована и оставлена на ответственное хранение взыскательницеФото: УФССП по Вологодской области
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240 тысяч рублей задолжал своему 16-летнему сыну житель города металлургов. Он долго не платил алименты, и судебные приставы начали проверку. Оказалось, что нерадивый отец ездит на «Kia Cerato». Вскоре иномарка была арестована и оставлена на ответственное хранение взыскательнице.

Как рассказали в областном УФССП, у должника есть 10 дней, чтобы внести деньги. Иначе машину реализуют, а полученные деньги направят в счет погашения алиментов.

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