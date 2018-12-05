2018-12-05T12:08:49+03:00
Происшествия

Интернет-мошенник из Великого Устюга обманывал россиян

После получения денег он переставал разговаривать с клиентами
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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На уловки устюжанина попались еще пять человекНа уловки устюжанина попались еще пять человекФото: Борис КУДРЯВОВ
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На продаже несуществующего товара попался очередной аферист. Он расхвалил вологжанину несуществующий фотоаппарат и попросил предоплату. Такого продавца наш земляк нашел на сайте бесплатных объявлений, договорился о покупке и перевел деньги на указанные незнакомцем реквизиты. Ни посылки, ни возврата денег он так и не дождался, и написал заявление в полицию.

О ходе расследования «Комсомолке» рассказали в областном УМВД: «Пришлось связываться с коллегами в Великоустюгском районе. Они нашли подозреваемого и собрали на него доказательную базу, после чего 32-летний местный житель был задержан».

В ходе расследования стало известно, что на уловки устюжанина попались еще пятеро россиян, а сам мужчина был ранее судим за имущественные преступления.

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