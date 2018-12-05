Интернет-мошенник из Великого Устюга обманывал россиян

СЕГОДНЯ 12:08 2018-12-05T12:08:49+03:00

На уловки устюжанина попались еще пять человек Фото: Борис КУДРЯВОВ

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На продаже несуществующего товара попался очередной аферист. Он расхвалил вологжанину несуществующий фотоаппарат и попросил предоплату. Такого продавца наш земляк нашел на сайте бесплатных объявлений, договорился о покупке и перевел деньги на указанные незнакомцем реквизиты. Ни посылки, ни возврата денег он так и не дождался, и написал заявление в полицию.

О ходе расследования «Комсомолке» рассказали в областном УМВД: «Пришлось связываться с коллегами в Великоустюгском районе. Они нашли подозреваемого и собрали на него доказательную базу, после чего 32-летний местный житель был задержан».

В ходе расследования стало известно, что на уловки устюжанина попались еще пятеро россиян, а сам мужчина был ранее судим за имущественные преступления.