В пожаре под Вологдой сгорел 52-летний мужчина

5 Дек. 11:44 2018-12-05T11:44:05+03:00

Он проживал один в большом доме

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Накануне, 4 декабря, 52-летний хозяин деревянного дома сгорел в пожаре. Тело мужчины нашли только после разбора завалов. По словам соседей, он проживал в большом доме села Кубенского один.

Сообщение о ЧП на улице Клубова поступило на пульт дежурного около 7 утра. Через пару минут 5 спецмашин и 11 пожарных начали тушить открытый огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось только к половине десятого дня.

В итоге повреждена вся внутренняя отделка помещений и наполовину сгорела крыша. Как рассказали в ГУ МЧС по Вологодской области, причина пожара – неосторожное обращение с огнем хозяина дома. Экспертиза устанавливает причины его смерти.