В Грязовце эвакуировали студентов техникума из горящего общежития

СЕГОДНЯ 11:24 2018-12-05T11:24:20+03:00

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Учащиеся грязовецкого политехнического училища накануне, 4 декабря, были срочно выведены из здания общежития. Запах гари и дым соседи почувствовали у одной из комнат. Ребята срочно вызвали пожарных на улицу Ленина. На пульте дежурного вызов зафиксирован в 20 часов 50 минут. Через пару минут 3 пожарных машины 9 человек личного состава были на месте ЧП. Они эвакуировали из кирпичного здания около 80 человек.

Через 20 минут спасательная операция была закончена, а возгорание потушено. В комнате сгорела кровать, матрац, повреждена внутренняя отделка стен. Юных специалистов пока разместили в школы-интернаты, детский центр «Маяк», а многие из них разъехались по домам.

Как рассказали в областном ГУ МЧС, пожар вспыхнул из-за непотушенной сигареты, когда 16-летний подвыпивший студент курил в постели.

Сейчас устанавливается сумма ущерба.