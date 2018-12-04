2018-12-04T18:42:20+03:00
Происшествия

Крупный пожар в Шексне уничтожил одноэтажный дом и хозпостройки

Женщина осталась без жилья
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Местные жители не пострадалиМестные жители не пострадалиФото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Сегодня, 4 декабря, из-за неисправной проводки вспыхнул пожар. Открытое пламя опалило всю внутреннюю и внешнюю отделку, полностью сожгло крышу и чердачные перекрытия. Также в огне на улице Пришекснинской пострадала деревянная хозяйственная постройка. Всего площадь пожара составила 72 квадратных метра.

Полчетвертого утра на срочный вызов прибыли 4 автоцистерны и 9 человек пожарных. Им удалось локализовать и погасить пламя. Местные жители не пострадали. Сейчас устанавливается причиненный возгоранием ущерб.

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