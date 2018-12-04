Крупный пожар в Шексне уничтожил одноэтажный дом и хозпостройки
Женщина осталась без жилья
Местные жители не пострадалиФото: ГУ МЧС по Вологодской области
Изменить размер текста:
Сегодня, 4 декабря, из-за неисправной проводки вспыхнул пожар. Открытое пламя опалило всю внутреннюю и внешнюю отделку, полностью сожгло крышу и чердачные перекрытия. Также в огне на улице Пришекснинской пострадала деревянная хозяйственная постройка. Всего площадь пожара составила 72 квадратных метра.
Полчетвертого утра на срочный вызов прибыли 4 автоцистерны и 9 человек пожарных. Им удалось локализовать и погасить пламя. Местные жители не пострадали. Сейчас устанавливается причиненный возгоранием ущерб.