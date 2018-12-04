2018-12-04T18:10:10+03:00
Экономика

Среднемесячные доходы вологжан упали на 8 %

Вологдастат увидел снижение покупательской способности
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Денег не хватает на основную группу товаров и услугДенег не хватает на основную группу товаров и услугФото: Евгения ГУСЕВА
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Предварительный данные о доходах вологжан опубликованы на странице Вологдастата. Ведомство сообщает, что по сравнению с прошлым годом в области резко упала покупательская способность. На продукты, в том числе, на яблоки, хлеб, масло, сметану она снизилась от 5 до 14,5 процентов. Также люди стали меньше покупать непродовольственные товары и обращаться за услугами.

Более того, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились и среднемесячные доходы на «душу» населения. С января по сентябрь 2018-го они упали на 3,5 процента и составили 24 728 рублей. Если к данной сумме прибавить растущую инфляцию и 5-тысячные пенсионные выплаты, то цифра вырастет до 8,8 %.

Добавим, что в 3 квартале 2018 года прожиточный минимум в Вологодской области для разных групп населения составил 10980 рублей, для взрослых – 11 921 рубль, для детей – 10 808 рублей и для пенсионеров – 9 808 рублей.

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