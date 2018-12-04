Бесследно пропавшего Юрия Житова нашли под Вологдой

СЕГОДНЯ 16:54 2018-12-04T17:58:41+03:00

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Тело 56-летнего вологжанина нашли лесах близ станции Кущуба. Местные охотники увидели останки человека и сообщили в полицию. Около месяца эксперты устанавливали личность погибшего. ДНК анализ и опрос родственников показал, что найден пропавший больше года назад Юрий Житов.

Напомним, что вологжанин ушел из дома с улицы Фрязиновского в 8 часов утра. 11 октября 2017 года он оставил у себя в квартире все вещи и бесследно исчез. Поиски результатов не дали. Мужчину никто из знакомых и близких не видел, билеты на какой-либо транспорт он не покупал и в больницах тоже не значился. Следователи же продолжали отрабатывать все возможные версии произошедшего. В итоге уголовное дело, возбужденное по статье «Убийство», зашло в тупик.

Как рассказали корреспондентам «Комсомолки» в областном следственном управлении, признаков насильственной смерти так не обнаружено. Расследование уголовного дела продолжается.