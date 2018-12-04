В Череповце разрешили выйти на лед Ягорбы и Шексны

СЕГОДНЯ 15:07 2018-12-04T15:07:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Открытая вода течет на техническом участке около зимней дороги и в районе промпорта в Череповце. Как разъяснили инспекторы ГИМС, тонкий лед сохранился и под Октябрьским мостом. Здесь ледяной панцирь чуть больше 7 сантиметрах. Во всех опасных местах выставлены предупреждающие таблички. Всем, кто не заметит аншлаги по-прежнему грозят штрафы.

Однако есть и приятная новость, толщина льда под Северным мостом и в районе Набережной достигла 10-15 сантиметров. С сегодняшнего дня здесь решено выходить на пробежки, лыжные прогулки или на рыбалку. Правила безопасности остаются прежними: сообщать родственникам и знакомым о своем местонахождении, не выходить на реки в одиночку и не сверлить множество лунок близко друг от друга.

Напомним, что взрослые череповчане отвечают за поведение своих детей, тем более если их обнаружат в опасных для жизни и здоровья местах.