В Череповце разрешили выйти на лед Ягорбы и Шексны
Открытая вода течет на техническом участке около зимней дороги и в районе промпорта в Череповце. Как разъяснили инспекторы ГИМС, тонкий лед сохранился и под Октябрьским мостом. Здесь ледяной панцирь чуть больше 7 сантиметрах. Во всех опасных местах выставлены предупреждающие таблички. Всем, кто не заметит аншлаги по-прежнему грозят штрафы.
Однако есть и приятная новость, толщина льда под Северным мостом и в районе Набережной достигла 10-15 сантиметров. С сегодняшнего дня здесь решено выходить на пробежки, лыжные прогулки или на рыбалку. Правила безопасности остаются прежними: сообщать родственникам и знакомым о своем местонахождении, не выходить на реки в одиночку и не сверлить множество лунок близко друг от друга.
Напомним, что взрослые череповчане отвечают за поведение своих детей, тем более если их обнаружат в опасных для жизни и здоровья местах.