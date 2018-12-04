ЧП на федеральной трассе Москва-Архангельск
На 527 км автодороги М-8 «Холмогоры» было прервано движение для всех видов автотранспорта.
Сегодня, 4 декабря, в 12:55 на 527 км автодороги М-8 Москва-Архангельск «Холмогоры», это в Вологодской области, в створе с региональной автодорогой на поселок Чекшино, произошла авария.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля ДАФ, следуя на Москву, не справился с управлением, машину развернуло на проезжей части. В результате полностью перекрыто движение. Пострадавших в ДТП нет.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, дорожники освобождают проезжую часть.
Об этом сообщает Елена Москалева, пресс-секркетарь вологодского участка автодороги М-8.
В 13:48 появилась информация о том, что проезд был открыт.