ЧП на федеральной трассе Москва-Архангельск

СЕГОДНЯ 14:41 2018-12-04T14:44:14+03:00

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На 527 км автодороги М-8 «Холмогоры» было прервано движение для всех видов автотранспорта.

Сегодня, 4 декабря, в 12:55 на 527 км автодороги М-8 Москва-Архангельск «Холмогоры», это в Вологодской области, в створе с региональной автодорогой на поселок Чекшино, произошла авария.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля ДАФ, следуя на Москву, не справился с управлением, машину развернуло на проезжей части. В результате полностью перекрыто движение. Пострадавших в ДТП нет.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, дорожники освобождают проезжую часть.

Об этом сообщает Елена Москалева, пресс-секркетарь вологодского участка автодороги М-8.

В 13:48 появилась информация о том, что проезд был открыт.