Череповецкий мальчишка расплакался на встрече с Головиным во Франции

4 Дек. 14:39 2018-12-04T14:39:16+03:00

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Юный спортсмен из города металлургов расплакался на встрече с легендарным футболистом. В Монако детский футбольный клуб «Череповец» приехал после победы в турнире «Локобол». Главной наградой была поездка во Францию. Мальчишки побеседовали с яркой фигурой российской сборной и их легендой. Один из ребят во время фотосессии расплакался.

Футболист команды «Монако» оставил на фото автографы и подарил сувенирную форму. Один из ребят остался без подарка и расплакался. Тогда Александр Головин «утешил» молодого коллегу, подарив ему собственную олимпийку с фирменным логотипом «Монако».

Напомним, что первую серьезную победу полузащитник российской команды одержал в 2014 году в составе сборной России в чемпионате Европы и получил звание мастера спорта РФ. А после чемпионата мира в 2018 году он стал самым дорогим игроком. Его переход из ЦСКА во французское «Монако» обошелся в 30 миллионов евро.