Более тридцати работ поступило на конкурс "Новогоднее волшебство"

СЕГОДНЯ 14:08 2018-12-04T14:10:17+03:00

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Внимание! Наступают самые ответственные дни конкурса "Новогоднее волшебство"! В нашей предпраздничной ленте уже более тридцати работ: это стихи, сказки и истории. Вот - вот и определятся те, кто будет приглашен на церемонию награждения "Новогоднее волшебство".

А пока - стараются дети и взрослые. Пишут целыми семьями! Готовятся и организаторы конкурса. Уверены, что вкусные пироги от пекарни "Царские пироги" со своей и мороженое преиум класса фирмы "33 пингвина", а также морс, помогут сделать праздничным настроение всех приглашенных. Кроме того, авторов лучших произведений ждут ценные подарки.

Каждый может попасть в число избранных: работы все еще принимаются. Их в наш паблик можно выкладывать до 18:00 5 декабря. Вечером того же дня жюри определит победителей. А награждение пройдет 6 декабря в конференц-зале Фонда поддержки гражданских инициатив (второй этаж здания на Советском проспекте, д.35 - А, бывшая "Чайка").

Просьба всем открыть свои странички в"ВКонтакте" - иначе как мы вышлем вам приглашение? И не забудьте с утра 6 декабря проверить ваш ящик - награждение начнется уже в 16:00 часов. Будьте готовы! Приходить можно всей семьей!

Внимание, заслуженные подарки выдаются только на церемонии награждении.