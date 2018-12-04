Под окнами Правительства Вологодской области автомобиль сбил женщину
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Женщину сбили прямо под окнами Правительства Вологодской области. Она переходила дорогу к Законодательному Собранию области.
ДТП произошло на перекрестке улиц Герцена и Пушкинская. По сообщению городского отдела ГИБДД, инцидент случился 3 декабря в 7:55. 32-летняя женщина находилась за рулем автомобиля "Шкода Фабия", который двигался по улице Герцена от центра в сторону льнокомбината. По зебре возле пересечения с улицей Пушкинской переходила улицу Герцена 41-летняя женщина.Едва она вышла на проезжую часть со стороны правительства области, как была сбита.
У пострадавшей - ушибы ноги. Ей назначено амбулаторное лечение.