Под окнами Правительства Вологодской области автомобиль сбил женщину

СЕГОДНЯ 13:19 2018-12-04T13:19:45+03:00

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Женщину сбили прямо под окнами Правительства Вологодской области. Она переходила дорогу к Законодательному Собранию области.

ДТП произошло на перекрестке улиц Герцена и Пушкинская. По сообщению городского отдела ГИБДД, инцидент случился 3 декабря в 7:55. 32-летняя женщина находилась за рулем автомобиля "Шкода Фабия", который двигался по улице Герцена от центра в сторону льнокомбината. По зебре возле пересечения с улицей Пушкинской переходила улицу Герцена 41-летняя женщина.Едва она вышла на проезжую часть со стороны правительства области, как была сбита.

У пострадавшей - ушибы ноги. Ей назначено амбулаторное лечение.