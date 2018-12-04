2018-12-04T13:19:45+03:00
Происшествия

Под окнами Правительства Вологодской области автомобиль сбил женщину

Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Женщину сбили прямо под окнами Правительства Вологодской области. Она переходила дорогу к Законодательному Собранию области.

ДТП произошло на перекрестке улиц Герцена и Пушкинская. По сообщению городского отдела ГИБДД, инцидент случился 3 декабря в 7:55. 32-летняя женщина находилась за рулем автомобиля "Шкода Фабия", который двигался по улице Герцена от центра в сторону льнокомбината. По зебре возле пересечения с улицей Пушкинской переходила улицу Герцена 41-летняя женщина.Едва она вышла на проезжую часть со стороны правительства области, как была сбита.

У пострадавшей - ушибы ноги. Ей назначено амбулаторное лечение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24