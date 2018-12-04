2018-12-04T11:44:31+03:00
Общество

Разрушенное здание «Родины» могут превратить в Дворец бракосочетаний

Такое предложение губернатору подали вологодские градозащитники
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Спасти знаменитое здание бывшего кинотеатра «Родина» и превратить его в Дворец бракосочетаний предложили накануне губернатору Вологодской области. Градозащитники уверены, что частники не будут восстанавливать заброшенное здание, поэтому предлагают выкупить здание и восстановить памятник сталинской архитектуры, а заодно решить многолетнюю проблему областной столицы. Вологда – единственный областной центр, где нет нормального ЗАГСа.

В соцсетях вологжане вспомнили, как Евгений Шулепов планировал сделать в здании планетарий, но планы так и не осуществились. А Леонид предложил отдать грандиозное строение под филармонию. А вот сомнения насчет новой парковки были развеяны. А что думаете вы?

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