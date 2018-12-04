2018-12-04T10:59:36+03:00
Происшествия

До наступления холодов в Вологде окоченели двое мужчин

Они вели асоциальный образ жизни
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
Поделиться:
Мужчины бомжевали и распивали спиртное на улицах областной столицыМужчины бомжевали и распивали спиртное на улицах областной столицыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Случайный прохожий увидел на берегу реки Содемы двух окоченевших мужчин. Тела лежали в районе Говоровского переулка, и свидетель трагедии тут же вызвал полицию. Как установили следователи, 45-ти и 39-летние приятели вели асоциальный образ жизни. Они бомжевали и распивали спиртное на улицах областной столицы. По свидетельству очевидцев, за день до случившегося мужчины распивали спиртное вместе и, очевидно, употребив горячительное заснули у реки.

Эксперты-криминалисты установили, что вологжане погибли от сильного переохлаждения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24