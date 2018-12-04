До наступления холодов в Вологде окоченели двое мужчин
Они вели асоциальный образ жизни
Мужчины бомжевали и распивали спиртное на улицах областной столицыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Случайный прохожий увидел на берегу реки Содемы двух окоченевших мужчин. Тела лежали в районе Говоровского переулка, и свидетель трагедии тут же вызвал полицию. Как установили следователи, 45-ти и 39-летние приятели вели асоциальный образ жизни. Они бомжевали и распивали спиртное на улицах областной столицы. По свидетельству очевидцев, за день до случившегося мужчины распивали спиртное вместе и, очевидно, употребив горячительное заснули у реки.
Эксперты-криминалисты установили, что вологжане погибли от сильного переохлаждения.