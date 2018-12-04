2018-12-04T10:45:05+03:00
Происшествия

Девчонка заколола в Череповце 40-летнего любовника

Она приревновала мужчину, который годился ей в отцы
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Расследование уголовного дела продолжаетсяРасследование уголовного дела продолжаетсяФото: Иван ВИСЛОВ
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«Старого» любовника заколола у себя дома юная череповчанка. Трагедия разыгралась несколько суток назад на улице Спортивной в городе металлургов. Около 3 часов ночи после очередного застолья они поссорились, и пьяная девушка в порыве ревности ударила мужчину ножом. Как пишут наши коллеги из города Че, роман развивался стремительно и бурно, однако 19-летняя возлюбленная не смогла совладать с собой и воткнула в плечо возлюбленному напильник. Была задета жизненно важная артерия, и парень тут же скончался, не успев даже дойти до лифта.

По данным областного следственного управления, сейчас подозреваемая задержана, решается вопрос о заключении ее под стражу. Следствием устанавливаются обстоятельства, допрашиваются свидетели, проводятся экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

По статье «Убийство» она может получить от 6 до 15 лет тюрьмы.

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