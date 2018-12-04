Вологодский выпивоха разбил витрину и остался без водки

СЕГОДНЯ 10:08 2018-12-04T10:08:16+03:00

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Накануне, 3 декабря, пьяный в стельку клиент пришел в магазин на улице Ленинградской. Полтретьего ночи он уже не смог понять, почему на прилавках не стоят бутылки с алкоголем. 20-летний парень стал гневаться и требовать от продавцов продуктовой торговой точки горячительное, но удовлетворить его просьбу никто из продавцов не мог. Тогда вологжанин разъярился, стал оскорблять персонал и размахивать руками. Однако степень опьянения никак не сочеталась с силой чувств и молодой человек рухнул на стеклянную витрину.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, ночной посетитель не пострадал и вскоре был доставлен в ближайший отдел полиции. Теперь ему нужно будет возместить ущерб и заплатить штраф.