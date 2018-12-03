Анна Беляевская проведет шесть лет в колонии и выплатит 35 миллионов государству

3 Дек. 21:17 2018-12-03T21:18:52+03:00

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В областном суде рассмотрели аппеляцию бывшей чиновницы - она просила смягчить ей наказание за взятку.

Но суд не пошел на пересмотр. Бывшая руководитель сельского хозяйства региона порведет шесть лет в колонии общего режима и выплатит 35 миллионов рублей штрафа.

Однако Вологодский областной суд отменил приговор Вологодского городского суда в части отмены ареста принадлежащей Беляевской половины квартиры и сохранил арест до уплаты ею штрафа.

Кроме того, принято решение о конфискации в доход государства 100% доли Беляевской в уставном капитале ООО «Северное сияние».

Вологодской областной суд провозгласил такой вердикт 3 декабря. Городской суд вынес свое решение еще 18 сентября 2018 года.

Анна Беляевская была признана виновной в получении взятки в особо крупном размере.

Громадная сумма штрафа обусловлена 10-кратным размером взятки.

Как сообщает пресс-служба областного суда, ей будет зачтено время содержания под стражей с 18 сентября 2018 года по день вступления приговора в законную силу, то есть по 3 декабря 2018 года, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.