2018-12-03T16:53:18+03:00
Экономика

Стало известно, сколько вологжан получает зарплату свыше 100 тысяч рублей

Каждый четвертый работающий в регионе получает до 15 тысяч рублей
Иван Чухнин
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Вологодская область занимает 34-е место в России среди регионов по уровню заработной платы. Рейтинг был опубликовало РИА «Рейтинг».

При исследовании во внимание брались два критерия: доля работников с заработком более 100 тысяч рублей в месяц и доля низкооплачиваемых — тех, кто получает менее 15 тысяч в месяц.

Оказалось, в регионе зарплату выше 100 тысяч рублей получают почти 2 процента работающих. При этом ниже пятнадцати тысяч рублей в месяц - практически каждый четвертый.

Пловина работающих имеют зарплату от 15 до 38 тысяч рублей.

Похожая картина у калининградцев (33 место рейтинга). Правда, там нет северной надбавки. Чуть похуже - в Еврейском АО (35-е место рейтинга).

Самая высокая зарплата - в Москве, в Ямало-Ненецком национальном округе, на Чукотке и дальневосточных регионах.

Самые бедные - это республики Кавказа и Псковская область.

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