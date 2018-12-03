В Череповце на улице Гоголя полиция накрыла дезоморфиновый притон

СЕГОДНЯ 13:39 2018-12-03T13:39:04+03:00

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Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД Череповца обнаружили наркопритон. Он был организован прямо в квартире дома на улице Гоголя.

При осмотре жилья был найден дезоморфин - 0,449 грамма, а также предметы, свидельствующие о том, что здесь изготавливали и принимали зелье.

В ходе оперативных действий был задержан 42-летний мужчина, которого обвиняют в преступлении - организатор притона.

Как сообщает пресс-служба УМВД, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. За незаконное хранение, изготовление наркотических средств в крупном размере мужчине грозит тюрьма на срок до 10 лет.