Под Вологдой погиб молодой водитель "Ситроена"

3 Дек. 13:05 2018-12-03T13:07:36+03:00

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В Вологодском районе произошла еще одна трагедия на дороге. В результате ДТП погиб молодой водитель. Кроме того, были травмированы четыре человека, разбиты четыре автомобиля.

ЧП случилась 3 декабря около 07:25 на 441 километре а/д М8 на участке Вологда-Ярославль.

Там погиб молодой человек 1997 года рождения. Он двигался на автомашине "Ситроен" и вылетел на встречку.

Там двигался большегруз КамАЗ с прицепом под управлением водителя 1991 года рождения.

Затем в Ситроен врезалась "Шевроле Нива", двигавшаяся сзади иномарки, Нивой управлял мужчина 1961 год рождения, он двигалсяв попутном направлении. Нива, в свою очередь, врезалась в Газель Next, за рулем которого водитель 1969 г.р.

В результате аварии погиб молодой человек, управлявший автомашиной Ситроен.

Ехавшие в его автомобиле пассажиры - два молодых человека 1995 и 1997 г.р., а также девушка 1998 г.р. и водитель Нивы Шевроле - получили травмы.