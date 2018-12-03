34-летний вологодский эксгибиционист предстанет перед судом
Развратника ловили два месяца
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34-летнего экскигибициониста задержали после его развратного акта. Вскоре он предстанет перед судом.
В Вологде было завершено расследование уголовного дела о насильственных сексуальных действиях в отношении малолетней девочки.
Как сообщает следствие, среди бела дня, 5 февраля он догнал на улице семилетнюю девочку и перед ней оголил свое тело.
Полиция разыскивала преступника около двух месяцев. В апреле он был пойман при совершении других аморальных действий. Его задержали и поместили под стражу.
Расследование дела завершено. Вскоре он будет "красоваться" перед судом.