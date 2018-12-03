Три подростка угнали у предпринимательницы грузопассажирский ГАЗ

3 Дек. 10:26 2018-12-03T10:33:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Подростки угнали автомобиль и пойдут под суд. Об этом сообщает областное следственное управление.

Три товарища - два 16-летних и один 17-летний - в ночь на 17 октября угнали чужую Газель.

Грузопассажирский фургон ГАЗ -2705, принадлежал местной предпринимательнице. Подросткам удалось пронуть в салон и завести машину. Как сообщает Город Че, они успели проехать несколько кварталов, но на площади Свободы их остановили полицейские.

Возбуждено уголовное дело. Угон был совершен группой лиц и по предварительному сговору, так что наказание может быть суровым.