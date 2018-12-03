Три подростка угнали у предпринимательницы грузопассажирский ГАЗ
ЧП случилось в Соколе
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Подростки угнали автомобиль и пойдут под суд. Об этом сообщает областное следственное управление.
Три товарища - два 16-летних и один 17-летний - в ночь на 17 октября угнали чужую Газель.
Грузопассажирский фургон ГАЗ -2705, принадлежал местной предпринимательнице. Подросткам удалось пронуть в салон и завести машину. Как сообщает Город Че, они успели проехать несколько кварталов, но на площади Свободы их остановили полицейские.
Возбуждено уголовное дело. Угон был совершен группой лиц и по предварительному сговору, так что наказание может быть суровым.