2018-12-03T10:33:27+03:00
Происшествия

Три подростка угнали у предпринимательницы грузопассажирский ГАЗ

ЧП случилось в Соколе
Иван Чухнин
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Подростки угнали автомобиль и пойдут под суд. Об этом сообщает областное следственное управление.

Три товарища - два 16-летних и один 17-летний - в ночь на 17 октября угнали чужую Газель.

Грузопассажирский фургон ГАЗ -2705, принадлежал местной предпринимательнице. Подросткам удалось пронуть в салон и завести машину. Как сообщает Город Че, они успели проехать несколько кварталов, но на площади Свободы их остановили полицейские.

Возбуждено уголовное дело. Угон был совершен группой лиц и по предварительному сговору, так что наказание может быть суровым.

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