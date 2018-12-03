Целый день в Вологодской области горел склад готовой продукции

3 Дек. 10:10 2018-12-03T10:12:57+03:00

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Происшествие случилось в минувшую субботу, после полудня. Грандиозный пожар произошел в Бабаевском районе селе Борисово-Судское. Горело крупнейшее лесообрабатывающее предприятие района.

Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Загорелась готовая продукция - пеллеты, а также сырье. Справиться с огнем 20 поожарным удалось лишь к 6 часам вечера.

Пожар охватил все помещение, от высокой температуры все металлические конструкции рухнули, спасти склад не удалось.

Пожарные отстаивали соседний производственный цех и это им удалось.

Предварительная причина пожара - замыкание электропроводки. Сумма ущерба будет установлена.