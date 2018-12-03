2018-12-03T09:54:11+03:00
Происшествия

В Вологде 56-летняя пенсионерка зарезала 29-летнего сына

ЧП случилось на улице Профсоюзной
Иван Чухнин
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В Вологде, на улице Профсоюзной случилось ЧП. Женщина зарезала сына.

По версии следствия, вологжанка "испытывала неприязнь" к своему сыну.

Преступление она совершила ночью 30 ноября, в своей квартире на улице Профсоюзной в Вологде.

ЧП произошло во время ссоры - под рукой вологжанки оказался нож. Удар ее оказался смертельным.

Женщина была задержана. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

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