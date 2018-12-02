2018-12-03T13:28:17+03:00
Происшествия

В Вологде рядом с ТЦ Форум сгорел дом

На улице Ленинградской сегодня загорелся деревянный дом
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

2 декабря в областной столице очевидцы ЧП растпространили информацию в социальных сетях о страшном пожаре прямо рядом с торговым центром "Форум".

Деревянный одноэтажный дом на Ленинградской 96 был расселен.

Пресс-служба Главного управления МЧС сообщает, что огонь на соседние строения не перекинулся.

Информации о потерпевших нет, причина пожара устанавливается. Вероятно, это поджог.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24