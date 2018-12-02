В Вологде рядом с ТЦ Форум сгорел дом

2 Дек. 20:07 2018-12-03T13:28:17+03:00

На улице Ленинградской сегодня загорелся деревянный дом

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2 декабря в областной столице очевидцы ЧП растпространили информацию в социальных сетях о страшном пожаре прямо рядом с торговым центром "Форум".

Деревянный одноэтажный дом на Ленинградской 96 был расселен.

Пресс-служба Главного управления МЧС сообщает, что огонь на соседние строения не перекинулся.

Информации о потерпевших нет, причина пожара устанавливается. Вероятно, это поджог.