В Вологде рядом с ТЦ Форум сгорел дом
На улице Ленинградской сегодня загорелся деревянный дом
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2 декабря в областной столице очевидцы ЧП растпространили информацию в социальных сетях о страшном пожаре прямо рядом с торговым центром "Форум".
Деревянный одноэтажный дом на Ленинградской 96 был расселен.
Пресс-служба Главного управления МЧС сообщает, что огонь на соседние строения не перекинулся.
Информации о потерпевших нет, причина пожара устанавливается. Вероятно, это поджог.