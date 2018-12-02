Ревнивец принес цветы и вино любимой и зарезал ее
ЧП, потрясшее город произошло в Череповце. 28 ноября вечером бывший муж зарезал бывшую супругу.
Труп погибшей Ульяны Узеньковой был найден лишь утром.
Этим же днем экс-муж погибшей Егор Смирнов был доставлнн в полицию.
Как сообщает «МUST-плохие новости», семья распалась в начале ноября. Муж преследовал, звонил. В тот страшный день рн поджидал ее у подъезда с цветами и вином. Когда девушка поднялись на этаж, Егор учинил драку с сопровождающим.
Ульяна попросила друзей уйти.
Они возращались в подъезд, но услышав булькающие звуки, подумали, что это Егора рвет. Позже окажется, это выходила кровь из перерезанной артерии.
Оказалось, ревнивый мужчина перерезал горло бывшей супруге.
Смирнов арестова по ст.105 УК РФ (Убийство).