2018-12-02T11:56:20+03:00
Происшествия

Ревнивец принес цветы и вино любимой и зарезал ее

Женщина не захотела к нему возвращаться
Иван Чухнин
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ЧП, потрясшее город произошло в Череповце. 28 ноября вечером бывший муж зарезал бывшую супругу.

Труп погибшей Ульяны Узеньковой был найден лишь утром.

Этим же днем экс-муж погибшей Егор Смирнов был доставлнн в полицию.

Как сообщает «МUST-плохие новости», семья распалась в начале ноября. Муж преследовал, звонил. В тот страшный день рн поджидал ее у подъезда с цветами и вином. Когда девушка поднялись на этаж, Егор учинил драку с сопровождающим.

Ульяна попросила друзей уйти.

Они возращались в подъезд, но услышав булькающие звуки, подумали, что это Егора рвет. Позже окажется, это выходила кровь из перерезанной артерии.

Оказалось, ревнивый мужчина перерезал горло бывшей супруге.

Смирнов арестова по ст.105 УК РФ (Убийство).

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