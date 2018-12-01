В Вологде на Северной сгорел дом

СЕГОДНЯ 14:39 2018-12-01T14:39:11+03:00

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В садоводческом товариществе "Березка-2" сегодня ночь вспыхнул деревянный дом. В половину первого пожарные выехали на место ЧП. На улице Северной уже через 10 минут после вызова расположились 11 специалистов и 3 спецмашины. Два с половиной часа МЧС пыталось унять стихию - 36 квадратных метров полыхало в огне. Сильно повреждена крыша и отделка. Ущерб оценили в 300 000 рублей. Вероятно, причиной пожара стала печь, рассказал нам сотрудник пресс-службы областного Управления МЧС.