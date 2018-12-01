Цепное ДТП на мосту через Шексну: 6 машин разбито, километровая пробка

СЕГОДНЯ 14:17 2018-12-01T14:34:57+03:00

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Водитель грузовика "МАЗ" ехал из Вологды - не успел затормозить при изменении дорожной ситуации и въехал в останавливающуюся "Чайку". Машину, в свою очередь, откинуло на ВАЗ-2107. Жигули влепились в бампер "Хонды". Женщина, сидящая за рулем иномарки, не успела ничего сделать и тоже влетела в переднюю машину - "Тойоту Камри", а она в "Шкоду".

О пострадавших инфомации нет. В ДТП повреждено 6 транспортных средств. Пробка растянулась в обе стороны более чем на километр, водителям пришлось стоять в заторе около часа.