2018-12-01T13:17:17+03:00
Происшествия

Вологодская пенсионерка сильно повредила голову в автобусе

Машина тронулась с места и пожилая вологжанка не сумела удержаться
Евдокия САХАРОВА
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В областной столице пожилая женщина упала в автобусе в минувшую пятницу днем. Общественный транспорт двигался по улице Герцена. Вологжанка 1942 года рождения не сумела сохранить равновесие, когда машина тронулась с места, и неудачно ударилась головой. Очевидцы вызвали скорую, медики диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга и госпитализировали. На данный момент ведется проверка обстоятельств дела.

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