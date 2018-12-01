Вологодская пенсионерка сильно повредила голову в автобусе

СЕГОДНЯ 13:17 2018-12-01T13:17:17+03:00

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В областной столице пожилая женщина упала в автобусе в минувшую пятницу днем. Общественный транспорт двигался по улице Герцена. Вологжанка 1942 года рождения не сумела сохранить равновесие, когда машина тронулась с места, и неудачно ударилась головой. Очевидцы вызвали скорую, медики диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга и госпитализировали. На данный момент ведется проверка обстоятельств дела.