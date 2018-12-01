Опубликован список бесплатных катков в Вологде

СЕГОДНЯ 13:07 2018-12-01T13:07:09+03:00

Восемь свободных от оплаты ледяных кортов будут готовы к следующей неделе

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В различных микрорайонах областной столицы откроются 12 ледовых площадок, многие из них во дворах домов.

Бесплатные катки: улица Гоголя, 101; Тепличный микрорайон, 1; Костромская, 6; 1-й микрорайон ПЗ 2; хоккейная коробка на стадионе "Локомотив". Свободный вход, но только в субботу и в воскресенье с 9 до 11 утра на катках на Беляева, 13б; Горького, 81; Залинейной, 22б.

Полностью все катки будут подготовлены в первую неделю декабря.