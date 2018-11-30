Экз-заместителя главы Вологды Алексея Осокина отпустили из СИЗО под домашний арест

СЕГОДНЯ 17:45 2018-11-30T17:45:52+03:00

Его два товарища остались под стражей

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Экс-заместителя главы Вологды Алексея Осокина выпустили из СИЗО под домашний арест.

Заседание городского суда состоялось 30 ноября в Вологде.

Как сообщает Город Во, судья Елена Голованова изменила меру пресечения бывшему заместителю главы города Алексею Осокину.

До 15 января 2019 года он будет находиться под домашним арестом. В отличие от своих коллег, Алексей Феодосьевич встретит Новый год дома.

Напомним, судья Елена Голованова накануне оставила заместителя мэра Вологды Антона Мусихина в СИЗО до 15 января. А судья Алексей Батов до 15 января оставил под стражей Игоря Ивонина.

Все трое - подчиненные Евгения Шулепова.

Напомним, что Мусихин, Осокин и Ивонин были заключены в следственный изолятор до 4 декабря 2018 года по решению суда от 31 августа 2018 года.

Само уголовное дело было возбуждено еще в 2017 году. Бывший заместитель главы города Алексей Осокин и заместитель мэра города Антон Мусихин были задержаны 16 июля 2018 года.

Все они - фигуранты пропажи 100 миллионов рублей при строительстве путепровода на Лукьяново - Белозерского виадука.