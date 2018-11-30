2018-11-30T13:13:29+03:00
Происшествия

Череповчане организовали сеть игорных заведений

Два года она функционировала в четырех крупных населеннных пунктах
Иван Чухнин
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В Вологодской области возбуждено еще одно уголовное дело о незаконной игорной деятельности.

Два жителя Череповца, 43 и 37 лет, заподозрены в создании широкой сети игорных заведений. В отношении их возбуждено уголовное дело - им инкриминируется незаконные организация и проведение азартных игр.

Как сообщают следователи, с октября 2016 года по октябрь 2018 года двое череповчан организовали проведение азартных игр с использованием компьютеров в Череповце, Великом Устюге, Устюжне и Кадуе. Всего было изъято более 70 единиц оборудования, главным образом компьютеры.

Сейчас ведется слдедствие, допрашиваются свидетели и подозреваемые, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

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