Череповчане организовали сеть игорных заведений
В Вологодской области возбуждено еще одно уголовное дело о незаконной игорной деятельности.
Два жителя Череповца, 43 и 37 лет, заподозрены в создании широкой сети игорных заведений. В отношении их возбуждено уголовное дело - им инкриминируется незаконные организация и проведение азартных игр.
Как сообщают следователи, с октября 2016 года по октябрь 2018 года двое череповчан организовали проведение азартных игр с использованием компьютеров в Череповце, Великом Устюге, Устюжне и Кадуе. Всего было изъято более 70 единиц оборудования, главным образом компьютеры.
Сейчас ведется слдедствие, допрашиваются свидетели и подозреваемые, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.