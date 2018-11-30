В Бабушкинском районе погиб тракторист под металлическими конструкциями

СЕГОДНЯ 11:49 2018-11-30T11:49:45+03:00

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Трагедия на производственой базе произошла на юге Бабушкинского района в посёлке Ида.

Мужчина работал официально водителем трактора. Как сообщает региональное Следственное управление СК, незадолго до ЧП он выполнял ремонтные и сварочные работы.

Как на него обрушились тяжелые металлические конструкци - это еще предстоит выяснить.

Рабочий получил тяжёлую травму груди и живота и скончался еще до приезда медиков.

Сейчас все подробности произошедшего изучают следователи и госинспекторы. Назначена судебная экспертиза.