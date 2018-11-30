Вологжанка отбилась от разбойника, спрятавшего палку в рукаве

СЕГОДНЯ 09:54 2018-11-30T09:54:41+03:00

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В Никольске мужчина, напавший на женщину, был задержан в течение нескольких часов.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, около 11 часов вечера 29 ноября, в районном центре на улице Заводской было совершено нападение на женщину. Мужчина угрожал предметом, похожим на нож, спрятанным в рукав. Он требовал отдать ему деньги.

Однако женщина была настроена решительно, она оттолкнула грабителя, тот от неожиданности испугался и убежал.

Его задержали по горячим следам. Это оказался 32-летний никольчанин, который сообщил, что у него не было ножа - в рукав куртки он спрятал палку.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 162 УК РФ (Разбой). Наказание по этой статье бывает очень серьезным - лишения свободы сроком до 8 лет.