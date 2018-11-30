500 тысяч выплатят за помощь в раскрытии убийства офицера Вооруженных Сил

СЕГОДНЯ 09:36 2018-11-30T09:36:20+03:00

Его труп нашли в Вологодском районе

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30-летнего офицера Вооруженных Сил нашли на дороге в Вологодском рвйоне мертвым

Андрей Шмелев был убит в четверг, 22 ноября, в двух километрах от поселка Стризневр.

Возле трупа, обнаруженного сослуживцами, стоял его автомобиль «Хендай Солярис» темно-синего цвета, государственный номер О 996 КА 68.

На теле офицера были видны признаки насильственной смерти.

Чтобы резонансное преступление было раскрыто, начальником областного Управления МВД назначено вознаграждение в размере 500 000 рублей. Оно будет выплачено гражданам, которые помогут в раскрытии преступления.

Как сообщала "Комсомолка", у погибшего офицера осталась жена и сын-первоклассник.

Вологжане, обладающие какой-либр информацией о преступлении, могут позвонить по телефонам +7 (8172) 76-59-78, 76-59-28.

Либо позвонить заместителю начальника управления уголовного розыска подполковнику Дорофееву Виталию Робертовичу по телефону +7-999-260-81-60

Как сообщает СК по Вологодской области, в ходе уголовного дела, которое возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), сейчас проводятся оперативно – следственные действия, экспертизы, опрос свидетелей.