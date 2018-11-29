Убить и замуровать: вологжанину простили смерть 19-летней девушки

СЕГОДНЯ 19:12 2018-11-29T19:12:42+03:00

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Вологжанин, убивший девушку и замуровавший ее тело в полу в подбалконном погребе, был прощен судом. Однако свою старость убийца проведет в тюрьме.

Дело в том, что в Вологде расследовали жестокое убийство. 10 января 2018 года в квартире на первом этаже на улице Судоремонтной 60-летний хозяин убил свою 30-летнюю подругу-собутыльницу. Ее долго разыскивали по всему городу, пока случайная собака за гаражами не обнаружила женскую голову. Оказалось, мужчина расчленил тело, часть сжег в гараже, а останки закопал у себя в погребе, сделанном под балконом, сверху закрыв это цементной стяжкой.

При обыске следователи вскрыли саркофаг и обнаружили там труп еще одной девушки. Выяснилось, что она пропала 22 года назад. Мужчине тогда 38 лет, а он убил 19-летнюю девушку.

По словам убийцы, мужчина сообщил, что убил ее случайно: девушка пыталась вырваться из его рук, когда это ей удалось, она стукнулась головой об угол тумбочки и погибла.

Как сообщает следственное управление СК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования обвинение по данному преступлению не предъявлено.

Но все-таки убийца отправится за решетку: за недавнее жестокое убийство ему назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев колонии строго режима. Кроме того, с него взыскано в пользу матери погибшей 832 тысяч рублей.