Двоих вологодских чиновников оставили встречать Новый год в СИЗО
Следователи потребовали, чтобы фигуранты по делу о 100 миллионах рублей, пропавших при постройке Белозерского виадука, остались под стражей. И Вологодский городской суд удовлетворил им ходатайство.
Как сообщает портал «ГородВо» со ссылкой на помощника судьи Кирилла Моисеева, ответственного за взаимодействие со СМИ, Антону Мусихину, заместителю мэра города Вологды и Игорю Ивонину, курировавшему стройку от городского профильного департамента, продлили содержание в СИЗО до 15 января 2019 года.
Что касается экс- заместителя главы Вологды Алексея Осокина, решение будет принято 30 ноября.
Уголовное дело было возбуждено еще в 2017 году.
Экс-заместитель главы города Вологды Алексей Осокин и заместитель мэра города Антон Мусихин были задержаны 16 июля 2018 года.