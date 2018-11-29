2018-11-29T18:04:20+03:00
Экономика

Двоих вологодских чиновников оставили встречать Новый год в СИЗО

Иван Чухнин
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Следователи потребовали, чтобы фигуранты по делу о 100 миллионах рублей, пропавших при постройке Белозерского виадука, остались под стражей. И Вологодский городской суд удовлетворил им ходатайство.

Как сообщает портал «ГородВо» со ссылкой на помощника судьи Кирилла Моисеева, ответственного за взаимодействие со СМИ, Антону Мусихину, заместителю мэра города Вологды и Игорю Ивонину, курировавшему стройку от городского профильного департамента, продлили содержание в СИЗО до 15 января 2019 года.

Что касается экс- заместителя главы Вологды Алексея Осокина, решение будет принято 30 ноября.

Уголовное дело было возбуждено еще в 2017 году.

Экс-заместитель главы города Вологды Алексей Осокин и заместитель мэра города Антон Мусихин были задержаны 16 июля 2018 года.

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