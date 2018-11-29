2018-11-29T17:48:29+03:00
Общество

Сомнительная переписка с подростком подвела 48-летнего мужчину под монастырь

Его обвиняют в развратных действиях
Иван Чухнин
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В Вологодской области продолжается расследование по уголовному делу

о развратных действиях в отношении 13-летней девочки.

В отношении 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело - его заподозрили в развратных действиях.

Как сообщает следственное управление СК РФ, с июня 2017 года по сентябрь 2018 года мужчина у себя дома и по месту работы, совершал развратные действия в отношении 13-летней местной жительницы.

Родители подростка обнаружили ее переписку с мужчиной. Она показалась им подозрительной, они написали в правоохранительные органы. Мужчина был задержан и заключен под стражу.

Сейчас уголовное дело активно расследуется: такое преступление отнесено к тяжким. Оно совершено в отношении малолетнего лица.

Ужке проведены судебные освидетельствования и экспертизы, допросы потерпевшей и свидетелей, в том числе членов семьи обвиняемого, собираются характеризующие сведения.

При размещении информации обязательна ссылка на «следственное

управление СК РФ по Вологодской области»,

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