Сомнительная переписка с подростком подвела 48-летнего мужчину под монастырь
В Вологодской области продолжается расследование по уголовному делу
о развратных действиях в отношении 13-летней девочки.
В отношении 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело - его заподозрили в развратных действиях.
Как сообщает следственное управление СК РФ, с июня 2017 года по сентябрь 2018 года мужчина у себя дома и по месту работы, совершал развратные действия в отношении 13-летней местной жительницы.
Родители подростка обнаружили ее переписку с мужчиной. Она показалась им подозрительной, они написали в правоохранительные органы. Мужчина был задержан и заключен под стражу.
Сейчас уголовное дело активно расследуется: такое преступление отнесено к тяжким. Оно совершено в отношении малолетнего лица.
Ужке проведены судебные освидетельствования и экспертизы, допросы потерпевшей и свидетелей, в том числе членов семьи обвиняемого, собираются характеризующие сведения.
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