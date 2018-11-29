Вологжанин на лотерейный билет выиграл дачу

СЕГОДНЯ 17:31 2018-11-29T17:32:13+03:00

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Шестнадцати земельных участков, стоимостью в полмиллиона рублей каждый, были разыграны в одной из государственных российских лотерей. Победителем ее стал житель Вологодской области, который признался, что приобрел в почтовом отделении.

«Продажа государственных лотерейных билетов в почтовых отделениях Вологодской области постоянно растёт. Нашиклиенты часто приобретают лотереи не только для себя, но и в подарок, что особенно актуально в преддверии Нового года», - прокомментировал удачу заместитель директора Вологодского филиала Почты России Александр Балакшин.

Напомним, с июля 2014 года на территории страны проводятся только государственные лотереи. Часть средств от продажи билетов идет в развитие отечественного спорта.