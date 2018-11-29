2018-11-29T15:50:40+03:00
Происшествия

Семь с половиной лет колонии: силой удерживал 14-летнюю и убил односельчанина

Иван Чухнин
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Под Вологдой в поселке Федотово мужчина-беспредельщик сначала заколотил дверь квартиры, чтобы удержать в ней 14-летнюю девочку, а через несколько дней убил односельчанина.

Ему был вынесен обвинительный приговор. За два преступления мужчине присудили 7,5 лет лишения свободы.

Подробности "Комсомолке" сообщило региональное управление следственного комитета.

В ночь на 22 декабря 2018 года в поселке Федотово Вологодского района пьяный 29-летний дебошир пытался силой удержать в своей квартире 14-летнюю знакомую. Чтобы она не смогла убежать, самодур закрутил саморезами дверь. Сложно представить, что пережила эта девочка в плену у взрослого мужчины.

А через месяц он совершил второе преступление. 24 января он распивал спиртное в гостях. Во время застолья он рассорился с 53-летним хозяином квартиры и начал его избивать. От полученных травм тот был госпитализирован, но в больнице умер.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима по первому преступлению на срок 7,5 года и на 7 лет и 3 месяца — по второму преступлению.

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