2018-11-29T15:00:55+03:00
Происшествия

Женщина на Дэу Нексии вылетела в кювет в Вологодском районе

В результате пострадала пассажирка иномарки
Иван Чухнин
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28 ноября около половины первого дня в Вологодском районе произошла авария.

Как сообщает управление МВД РФ по Вологодской области, на пятом километре дороги Первомайское — Ягрыш — Колчак женщина 1985 года рождения не справилась с управлением иномарки - Дэу Нексии. Автомобиль вылетел с дороги в кювет.

В результате жертвой аварии стала пассажирка иномарки 1961 года рождения. Женщина получила травмы, однако от госпитализации отказалась.

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