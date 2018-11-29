Женщина на Дэу Нексии вылетела в кювет в Вологодском районе

СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-29T15:00:55+03:00

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28 ноября около половины первого дня в Вологодском районе произошла авария.

Как сообщает управление МВД РФ по Вологодской области, на пятом километре дороги Первомайское — Ягрыш — Колчак женщина 1985 года рождения не справилась с управлением иномарки - Дэу Нексии. Автомобиль вылетел с дороги в кювет.

В результате жертвой аварии стала пассажирка иномарки 1961 года рождения. Женщина получила травмы, однако от госпитализации отказалась.