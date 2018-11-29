В Череповце спецслужбы спасли 80-летнюю пенсионерку, едва не погибшую в своей квартире
В Череповце спецслужбы проникли в квартиру, чтобы спасти 80-летнюю пенсионерку.
ЧП случилось в одном из многоквартирных домов на Октябрьском проспекте.
Звонок в Росгвардию поступил в три часа ночи. Взволнованный череповчанин сообщил, что из соседней квартиры раздаются крики. По всей видимости, кто-то нуждается в помощи, при этом дверь не открывает.
Кто -то зовает на третьем этаже.
На место выехали сотрудники МЧС и росгвардейцы. Через окно, поднявшись по пожарной лестнице, они увидели, что на полу лежит беспомощная пенсионерка.
О ЧП было сообщено сыну женщины и медикам.
Женщине была оказана медпомощь. Череповчанка рассказала, что упала, не могла встать самостоятельно и пролежала в беспомощном состоянии несколько часов.