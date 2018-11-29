2018-11-29T14:52:49+03:00
Происшествия

В Череповце спецслужбы спасли 80-летнюю пенсионерку, едва не погибшую в своей квартире

Она упала и не смогла встать
Иван Чухнин
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В Череповце спецслужбы проникли в квартиру, чтобы спасти 80-летнюю пенсионерку.

ЧП случилось в одном из многоквартирных домов на Октябрьском проспекте.

Звонок в Росгвардию поступил в три часа ночи. Взволнованный череповчанин сообщил, что из соседней квартиры раздаются крики. По всей видимости, кто-то нуждается в помощи, при этом дверь не открывает.

Кто -то зовает на третьем этаже.

На место выехали сотрудники МЧС и росгвардейцы. Через окно, поднявшись по пожарной лестнице, они увидели, что на полу лежит беспомощная пенсионерка.

О ЧП было сообщено сыну женщины и медикам.

Женщине была оказана медпомощь. Череповчанка рассказала, что упала, не могла встать самостоятельно и пролежала в беспомощном состоянии несколько часов.

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