Две иномарки горели возле торгового чентра "Мармелад"

СЕГОДНЯ 17:10 2018-11-29T17:23:21+03:00

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В Вологде от огня пострадали две иномарки. Пожар случился 29 ноября в четвертом часу ночи во дворе дома № 22 по Пошехонскому шоссе, где находится ТЦ «Мармелад». Звонок поступил в 3:33 ночи: мужчина сообщил, что горит автомобиль "Тойота Камри".

Пожарные, две машины и 8 человек личного состава, прибыли на место уже через 5 минут. Еще 20 минут - и их миссия была завершена.

"Тойота" оказалась сильно повреждена: пострадали моторный отсек, салон, лакокрасочное покрытие,крыша и верх кузова.

Рядом стоял Опель Астра, у него от высокой температуры также поврежден кузов.

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