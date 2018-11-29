В Соколе поймали развратника-эксгибициониста

СЕГОДНЯ 14:12 2018-11-29T14:16:37+03:00

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В Соколе задержан мужчина, подозреваемый в совершении сексуальных действий в отношении детей.

59-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По версии следствия, 26 ноября 2018 года на улице Мусинского Сокола развратник встретил двух школьниц 12 и 11 лет. Он демонстративно совершил, как сообщает следственное управление, "сексуальные действия, развращающего характера, чем воздействовал на нормальное нравственное и психическое здоровье детей".

Родители детей немедленно обратились в полицию. И развратника быстро вычислили и привели в отдел.

Сейчас он задержан, следствием устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Чуть ранее в социальных сетях появилась информация о педофиле, который уводит с собой девочек, предлагая посмотреть котят.

Управление МВД не подверждает информацию, ссылаясь на то, что подобные заявления с "котятами" в дежурную часть от сокольчан не поступали.