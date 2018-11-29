2018-11-29T13:55:12+03:00
Экономика

Многодетным вологодским семьям можно получить деньги вместо земли

Они должны быть направлены для улучшения земельных условий
Иван Чухнин
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У многодетных вологодских семей появился выбор: вместо земельных участков они могут получить компенсацию. По данным Правительства области, в очереди за бесплатной землей стоят порядка 8,4 тысячи семей.

Напомним, семьи с тремя и более детьми имеют право на получение в собственность участка для индивидуального жилищного строительства. Однако власти не справляются с этими заявками. По словам чиновников, земельный фонд очень ограничен. Кроме того, часто семьи, получают место там, где нет инфраструктуры.

Особенно остро стоит проблема в Вологде и Череповце. Кроме того, многодетные семьи зачастую не способны построить себе дом даже на бесплатной земле.

Поэтому решено сделать семейный сертификат - компенсацию, которую можно направить на улучшение жилищных условий. С 1 января 2019 года размер компенсации составит 223,4 тысячи рублей. После того как семья получит эту выплату, то ее исключат из очереди на выделение участка.

Кстати, на руки получить деньги будет нельзя. Выплата будет предоставляться не на личный счет гражданина, а продавцу нового жилья, банку, где будет взята ипотека или строительной организации.

Всего на выплат по «земельным сертификатам» в 2019 года запланирован потратить около 400 миллионов рублей. Это позволит использовать сертификаты примерно 1700 семьям.

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