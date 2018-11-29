Вологжанин убил на работе своего начальника

СЕГОДНЯ 11:48 2018-11-29T11:51:08+03:00

Он был возмущен несправедливостью оплаты труда себя и своих коллег

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла на территории Белозерского района в Вологодской области прямо на стройке.

Как сообщает областная прокуратура, на объекте в рабочее время начальник и подчиненный поссорились. Перепалка закончилась дракой - подчиненный вытащил нож и нанёс начальнику удар в шею. Когда тот упал, рабочий несколько раз ударил прораба арматурой.

Очевидцы немедленно позвонили в скорую помощь и полицию. Пострадавший был срочно госпитализирован. Нападавшего задержала полиция.

Вскоре стало известно, что постадавший умер. Врачи районной больницы не смогли ему помочь.

По всей видимости, строителя вывела себя несправедливость при оплате труда.

Прораб, по мнению строителя, недоплачивал своим подчиненным.

Однако суд не одобрил действия работяги по выбиванию зарплаты ножом и арматурой. Убийце назначено 8 лет колонии строгого режима.

На него возложен штраф в размере 1 миллиона рублей в пользу родственников убитого.

Решение суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.