2018-11-29T10:23:32+03:00
Происшествия

32-летняя череповчанка утопила своего новорожденного сына

Она пойдет под суд
Иван Чухнин
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В Череповце под суд пойдет женщина, убившая своего новорожденного ребенка.

Труп младенца был найден 15 июня в шестом часу утра. Коммунальщики вывозили мусор от одной из многоэтажек на улице Краснодонцев и наткнулись на тельце ребенка. О страшной находке они немедленно сообщили в полицию.

Как выяснили следователи, матерью ребенка была 32-летняя череповчанка, проживающая неподалеку.

Она родила в своей квартире мальчика, затем утопила его. От трупа она избавилась, выбросив в мусорный контейнер.

Расследование уголовного дела по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка во время родов) завершено, материалы дела переданы в суд, сообщает пресс-служба СК по Вологодской области.

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